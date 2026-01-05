Ondata di freddo in Alto Adige, -20 gradi in val di Vizze

BOLZANO, 05 GEN – L’Alto Adige ha registrato la notte piÃ¹ fredda di questo inverno con -20 gradi a San Giacomo in val di Vizze e -19 gradi a Sesto Pusteria, il paese di Jannik Sinner. Nei prossimi giorni non Ã¨ in vista un sostanziale cambiamento. Per martedÃ¬, la giornata dell’Epifania, si prevede tempo in prevalenza soleggiato. Vento freddo da nord. Anche mercoledÃ¬ il tempo sarÃ soleggiato con temperature basse.

A nord il clima sarÃ ancora ventoso. La giornata di giovedÃ¬ inizierÃ con tempo molto soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolositÃ da nordovest in giornata. Verso sera e nella notte successiva saranno possibili delle nevicate sulla cresta di confine. VenerdÃ¬ cielo tra irregolarmente e molto nuvoloso. (ANSA)