Venezuela, Macron: “popolo ora libero dalla dittatura”

“Il popolo venezuelano è ora libero dalla dittatura di Nicolás Maduro e non può che gioire. Prendendo il potere e calpestando le libertà fondamentali, Nicolás Maduro ha seriamente minato la dignità del suo stesso popolo.

La transizione imminente dovrà essere pacifica, democratica e rispettosa della volontà del popolo venezuelano. Ci auguriamo che il Presidente Edmundo González Urrutia, eletto nel 2024, possa garantire questa transizione il più rapidamente possibile.

Attualmente sono in trattative con i nostri partner nella regione.

La Francia è pienamente mobilitata e vigile, soprattutto per garantire la sicurezza dei suoi cittadini in questi tempi incerti.”

Lo scrive il presidente francese Macron su X.

https://x.com/EmmanuelMacron/status/2007520035766509829