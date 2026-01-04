Vance: ‘il Venezuela ha usato i beni rubati agli Usa per arricchirsi’

JD Vance su X: “Si sente spesso affermare che il Venezuela non ha nulla a che fare con la droga perchÃ© la maggior parte del fentanyl proviene da altre parti del mondo. Vorrei affrontare questo argomento: innanzitutto, il fentanyl non Ã¨ l’unica droga al mondo e c’Ã¨ ancora del fentanyl proveniente dal Venezuela (o almeno c’era).

In secondo luogo, la cocaina, che Ã¨ la principale droga trafficata fuori dal Venezuela, Ã¨ una fonte di profitto per tutti i cartelli latinoamericani. Se si eliminano i proventi derivanti dalla cocaina (o addirittura li si riduce), si indeboliscono sostanzialmente i cartelli nel loro complesso. Inoltre, la cocaina fa anche male!

Terzo, sÃ¬, gran parte del fentanyl proviene dal Messico. Questo continua a essere al centro della nostra politica in Messico ed Ã¨ il motivo per cui il presidente Trump ha chiuso il confine fin dal primo giorno.

In quarto luogo, vedo molte critiche sul petrolio. Circa 20 anni fa, il Venezuela ha espropriato le proprietÃ petrolifere americane (proprietÃ petrolifere USA su suolo venezuelano!, ndr) e fino a poco tempo fa ha utilizzato i beni rubati per arricchirsi e finanziare le proprie attivitÃ narcoterroristiche. Capisco l’ansia per l’uso della forza militare, ma dovremmo permettere a un comunista di rubare le nostre cose nel nostro emisfero senza fare nulla? Le grandi potenze non si comportano cosÃ¬.

Gli Stati Uniti, grazie alla leadership del presidente Trump, sono di nuovo una grande potenza. Tutti dovrebbero prenderne nota.”

