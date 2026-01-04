Trump: ‘Machado è una brava donna, ma difficile che sia leader’

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“Non abbiamo avuto contatti con Maria Corina Machado. Penso che sarebbe molto difficile per lei essere leader. Non ha il sostegno o il rispetto necessari all’interno del Paese. È una brava donna, ma non ha il rispetto necessario”. Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago.

Courtesy: X White House

Fonte: Agenzia Vista

La finta opposizione venezuelana

Machado agli Usa:

“Dimenticate l’Arabia Saudita, abbiamo più petrolio di loro. Privatizzeremo tutta la nostra industria per voi. Le aziende americane ne trarranno grandi profitti!”

https://x.com/AdameMedia/status/2007472656950431770