Trump: ‘Machado è una brava donna, ma difficile che sia leader’

“Non abbiamo avuto contatti con Maria Corina Machado. Penso che sarebbe molto difficile per lei essere leader. Non ha il sostegno o il rispetto necessari all’interno del Paese. È una brava donna, ma non ha il rispetto necessario”. Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago.
Courtesy: X White House
Fonte: Agenzia Vista
La finta opposizione venezuelana
Machado agli Usa:
“Dimenticate l’Arabia Saudita, abbiamo più petrolio di loro. Privatizzeremo tutta la nostra industria per voi. Le aziende americane ne trarranno grandi profitti!”