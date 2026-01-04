Il colpo di stato in Venezuela spiegato facile facile â€¦

di Paolo Becchi – Ãˆ il ritorno alla prima versione della dottrina Monroe: nel continente americano, comandiamo noi e non tolleriamo governi che favoriscano ingerenze straniere (vedi Maduro che collaborava attivamente con Russia e Cina).

Nel resto del mondo, Europa in primis, ve la dovete cavare con le vostre forze (e magari comprando le nostre armi). Noi, americani, con i russi possiamo intenderci, se voi non volete sono cazzi vostri. Ma state attenti alle manie di grandezza dei tedeschiâ€¦

Non si tratta, insomma, di un ritorno dei neocon, di un nuovo Afghanistan.

Semmai di un ritorno a Nixon. Era il 1973, con lâ€™orchestra della CIA veniva organizzato in Cile il golpe che avrebbe deposto Allende e portato al potere il generale Pinochet. Oggi la cosa Ã¨ avvenuta solo in modo piÃ¹ soft.

Lo scrive il prof. Paolo Becchi su X.

Ed in un altro post, il professore aggiunge: “Trump si Ã¨ messo ora a dire : “… poi a Cuba sono incompetenti..”. In effetti, puÃ² essere un idea: se un leader politico, anche che aveva vinto un elezione, Ã¨ particolarmente impopolare, tipo sondaggi in cui il 75% disapprova, zac !… arriva un elicottero nella notte e se lo porta via. Mi viene in mente in UK Starmer, se le forze speciali arrivano e lo prendono chi si lamenta ? Ma anche Macron nei sondaggi Ã¨ sceso al 20% e sarebbe a rischio.

Non bisogna avere pregiudizi ideologici, per cui ti schieri sempre o da una parte o dall’altra per partito preso. Bisogna pensare alle soluzioni pratiche caso per caso.

… poi, se parliamo, come ha detto Trump parlando di Cuba, di “molto anziani e totalmente incompetenti” ci sarebbe pure qualcuno qui..”

