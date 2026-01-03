Rapina la tabaccheria e fugge rubando un furgone, arrestato marocchino

Ãˆ stato arrestato dalla polizia e portato in carcere un 40enne di nazionalitÃ marocchina, protagonista, lo scorso 13 dicembre di alcuni reati commessi in via Dante

PIACENZA – Lâ€™uomo aveva rapinato il titolare di un bar tabacchi di viale Dante. Dopo aver bevuto un caffÃ¨, il 40enne si era avvicinato al titolare dellâ€™esercizio commerciale e, dicendogli di avere una pistola, senza perÃ² mostrargliela, ma mimando il gesto come se volesse prenderla dalla giacca, si era fatto consegnare i soldi contenuti nella cassa, circa 200 euro, per poi allontanarsi velocemente dal locale.

Poi lâ€™uomo si diede rapidamente alla fuga rubando un furgoncino dellâ€™azienda Iren che si trovava in sosta nelle vicinanze con le chiavi inserite, mentre lâ€™operatore ecologico stava svolgendo il suo lavoro. Nellâ€™immediatezza erano state subito avviate le ricerche del rapinatore con esito negativo. Il giorno seguente una volante della polizia ha poi trovato il veicolo Iren rubato, abbandonato nel quartiere Farnesiana.

Lâ€™attivitÃ dâ€™indagine svolta dalla squadra mobile, anche grazie alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ha permesso di individuare il rapinatore, che risulta essere senza fissa dimora. L’uomo aveva tenuto impegnati anche i carabinieri in via Colombo: qua era stato sorpreso a prendere a calci la vetrina di un negozio di abbigliamento, nel quale aveva rubato il giorno precedente. Poi aveva rubato un’auto: era stato bloccato dai militari dopo un inseguimento. Il 31 dicembre lâ€™uomo Ã¨ stato rintracciato e arrestato per rapina e furto aggravato ed Ã¨ stato accompagnato in carcere alle Novate.

