Casa Bianca: “Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese”

ImolaOggi ESTERI, News 2026, Vetrina

Maduro

“Gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. Questa operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi. Seguiranno dettagli. Oggi alle 11:00 si terrà una conferenza stampa a Mar-a-Lago. Grazie per l’attenzione! Presidente DONALD J. TRUMP”

E’ la nota della Casa Bianca su X.

Articoli correlati

Venezuela, forti esplosioni a Caracas

Opposizione Venezuela: “cattura di Maduro negoziata”

Maduro

Venezuela, “Gravissima aggressione militare degli Usa”

Venezuela, forti esplosioni a Caracas

Venezuela, forti esplosioni a Caracas “attaccati i palazzi del governo”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *