LETTONIA, VIA IL RUSSO – In Lettonia, dal 1Â° gennaio, sono aboliti i media in lingua russa e le lezioni di lingua russa nelle scuole. I media statali cesseranno di trasmettere in russo, i libri e i giornali in russo diventeranno piÃ¹ costosi a causa dell’aumento dell’IVA, e lo studio della lingua russa nelle scuole verrÃ cancellato. Le autoritÃ giustificano queste decisioni con ragioni di sicurezza nazionale, nonostante quasi il 40% della popolazione del Paese parli russo.

https://t.me/letteradamosca/32084