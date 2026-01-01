Discorso Capodanno, Meloni e Schlein ringraziano Mattarella

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l’apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. Nel corso del colloquio, il presidente Meloni ha ringraziato il presidente Mattarella per aver posto l’accento sul significato profondo incarnato dall’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Lo riporta una nota. Meloni ha ribadito che l’Italia continuerÃ a fare tutto ciÃ² che Ã¨ possibile, ad ogni livello, affinchÃ© la pace possa al piÃ¹ presto tornare in Ucraina, in Medio Oriente e in tutte le aree del mondo dove la guerra ha preso il sopravvento e ha soppiantato il dialogo tra le Nazioni.

Schlein: “Grazie a Mattarella, l’Italia merita un futuro migliore”

“Il discorso del Presidente Mattarella, al quale rivolgo a nome mio e del Partito Democratico i migliori auguri per l’anno che inizia e un ringraziamento sincero, ha tenuto insieme il passato, il presente e il futuro del nostro Paese. La memoria degli anni bui del terrorismo sconfitti dall’unitÃ nazionale, il suo riferimento all’importanza di preservare le conquiste sociali del servizio sanitario universalistico e del sistema previdenziale esteso a tutti, il diritto alla casa e a retribuzioni eque, l’impegno per la pace e la vicinanza al popolo ucraino e palestinese legano insieme memoria, impegno civile e visione di un futuro migliore che l’Italia si aspetta e merita. Aver cura della nostra Repubblica Ã¨ davvero responsabilitÃ di tutte e tutti i cittadini”. CosÃ¬ la segretaria del Pd Elly Schlein.

