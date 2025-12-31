Uomo aggredito dal suo pitbull, la moglie uccide il cane e lo salva

pitbull

Un uomo Ã¨ finito in ospedale dopo essere stato aggredito all’improvviso dal suo pitbull. A evitare il peggio Ã¨ stata la moglie, che Ã¨ intervenuta armata di coltello e ha ucciso il cane. L’episodio Ã¨ avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 dicembre a Roma: l’uomo Ã¨ stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, allâ€™ospedale Sant’Andrea di Roma e non Ã¨ in pericolo di vita.

L’aggressione e il salvataggio

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo Ã¨ stato aggredito dal proprio cane mentre si trovava in casa e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che, armata di un coltello da cucina, avrebbe ucciso il cane colpendolo con diversi fendenti.

I carabinieri della stazione di Capena sono intervenuti nellâ€™abitazione della coppia a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112 e indagano sullâ€™accaduto. Il coltello Ã¨ stato sequestrato mentre la carcassa dellâ€™animale Ã¨ stata affidata al personale dellâ€™Asl Roma 4.
