Branco di lupi, chiusa pineta monumentale di Fregene

Chiusa la pineta monumentale di Fregene dove si aggira, ormai da diversi giorni, un branco composto da sei lupi e già noto ai cittadini

La decisione è stata presa dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. La Legione carabinieri Lazio della stazione di Fregene, infatti, ha scritto proprio all’amministrazione comunale per comunicare che, il 6 febbraio, un branco di sei lupi era stato avvistato, intorno alle ore 19:00, aggirarsi all’interno della pineta. Nell’ordinanza firmata da Baccini si spiega come il lupo frequenti “sempre più l’ambiente antropizzato e, nello specifico, anche il territorio comunale, come testimoniato da recenti accadimenti”.

Sicurezza e incolumità pubblica

La pineta, anche in questo periodo, è molto frequentata dai cittadini, in particolare quelli che portano a passeggio i propri animali domestici. Pertanto, si legge nell’ordinanza, “la presenza di un branco numeroso, in prossimità del centro abitato, potrebbe configurare un concreto pericolo per la pubblica incolumità”. Inoltre, all’interno dell’area “ci sono lavori in corso per pulizia e riqualificazione con costante presenza di uomini e mezzi”.

Il sindaco ha così ordinato, a partire dal 12 febbraio, la chiusura al pubblico della pineta monumentale di Fregene fino al “termine dell’emergenza”, con la sola eccezione di ingresso “autorizzato al personale delle ditte che stanno lavorando per le opere di pulizia e di riqualificazione”.

www.romatoday.it