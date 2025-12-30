Schlein: ‘costruiremo l’alternativa, alle prossime elezioni vi batteremo’

“Costruiremo l’alternativa e andremo a battervi alle prossime elezioni”

CosÃ¬ Elly Schlein conclude il suo intervento in aula alla Camera sulla legge di bilancio. “Ãˆ tempo di pagelle – ha detto la segretaria del Pd – non l’ho data io, l’ha data Pagella Politica dicendo che nell’ultimo anno 7 su 10 delle dichiarazioni di Meloni sono risultate imprecise o completamnente sbagliate, si puÃ² sbagliare l’ho fatto anch’io, ma dopo tre anni la vostra propaganda non regge piÃ¹ e chi lo farÃ valere sono gli italiani che vivono la realtÃ sulla loro pelle”.

Meloni: ‘manovraÂ responsabile in un contesto di limitate risorse’

(ANSA) -“Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. Ãˆ una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune prioritÃ fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanitÃ ”.

Lo scrive la premier Giorgia meloni sui social. “Proseguiamo nel percorso di riduzione dell’IRPEF per il ceto medio, nel sostegno alla natalitÃ e al lavoro, nel rafforzamento della sanitÃ pubblica e nel supporto a chi investe, produce e crea occupazione. Abbiamo lavorato per rendere strutturali misure giÃ avviate e per rafforzare quelle che incidono realmente sulla vita quotidiana degli italiani, mantenendo fede agli impegni assunti. Un altro passo avanti per dare certezze alla Nazione e continuare a costruire un’Italia piÃ¹ solida, competitiva e capace di guardare al futuro con fiducia”, conclude. (ANSA)