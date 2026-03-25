Referendum, Schlein: ‘ho ricevuto messaggi di congratulazioni dall’estero’

Dall’intervista di Giovanna Vitale a Elly Schlein su Repubblica

Segretaria Elly Schlein, c’è chi dice no: a chi, secondo lei?

“A chi ha provato a stravolgere la Costituzione, a mettere in discussione l’equilibrio dei poteri che sono l’architrave della nostra democrazia, a chi anziché preoccuparsi della gigantesca questione economica e sociale che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese pensa che le priorità siano — lo ha detto un paio di mesi fa Arianna Meloni — il premierato e la legge elettorale”.

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Meloni ha perso e lei ha vinto?

“È stata una vittoria di popolo, trainata dai giovani e dalla società civile. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Guardi, ho ricevuto tanti messaggi da colleghi stranieri che si congratulavano per il risultato e ne ho tratto una conclusione. Dall’Italia è arrivata la prima vera battuta d’arresto della destra nazionalista che in tutto il mondo, dall’Ungheria di Orbán all’America di Trump, coltiva un disegno preciso: indebolire l’autonomia della magistratura per indebolirla e metterla sotto il controllo dell’esecutivo. Questo voto è anche la risposta all’arroganza del governo e alla presidente del Consiglio che per settimane ha strumentalizzato ogni fatto di cronaca pur di attaccare e delegittimare i giudici, minando la fiducia nelle istituzioni”.

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