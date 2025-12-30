Modena, sacerdote accoltellato alla gola

MODENA – Questa mattina intorno alle ore 10.30 ambulanza e automedica del 118 è intervenuto con la massima urgenza all’incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo – in zona Pomposa – per soccorrere un uomo che aveva riportato una seria ferita da arma da taglio. A lanciare l’allarme un passante e i gestori della trattoria Ermes, situata proprio accanto a dove il ferito è stato notato, accasciato sul marciapiede e grondante sangue.

La persona ferita è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, con una lesione preoccupante alla gola: si tratta di don Rodrigo Grajales Gaviria, viceparroco di San Giovanni Evangelista e sacerdote di riferimento della comunità sudamericana di Modena.

Il prete 45enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’ospedale di Baggiovara e al momento si troverebbe fuori pericolo.

Non sono ancora note le circostanze di quanto accaduto sul caso stanno indagando con riserbo i Carabinieri. L’aggressore sarebbe fuggito prima che qualche testimone potesse vederlo con chiarezza. Non si conoscono tuttavia le motivazioni che possano aver innescato una tale violenza, nè le modalità con la quale è avvenuta.

La vicinanza del sindaco

“Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze. E’ un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce”, ha commentato il sindaco Massimo Mezzetti.

“Infine rivolgo un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana”, ha aggiunto.

www.modenatoday.it