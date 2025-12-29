Ucraina, Tump: “Ci avviciniamo a un accordo”. Zelensky: “potremmo avere un referendum”

“Se le cose vanno bene potrebbero volerci un paio di settimane”: “non so quando ma penso che arriveremo” a un accordo per la fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump al termine del suo incontro con Volodymyr Zelensky. “Ci staimo avvicinando a un accordo” sul Donbass come zona economica libera.

Un incontro a tre fra Zelensky, Vladimir Putin e Trump ci sarà al momento giusto, ha detto lo stesso presidente americano.

Zelensky, ‘Donbass è una questione difficile”

E’ una questione difficile, conoscete la nostra posizione e dobbiamo rispettare la nostra legge e il nostro popolo e il territorio che controlliamo. La nostra attitudine è molto chiara” e “abbiamo posizioni diverse con la Russia”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky dopo l’incontro con Trump a Mar-a-Lago.

“Il referendum è una delle chiavi, potremmo avere un referendum per ogni genere di punto del piano, oppure possiamo non usarlo. Possiamo utilizzare anche un voto del parlamento o un referendum, non importa. Se il piano sarà molto difficile per la nostra società, è la società che deve scegliere perché è la sua terra”, ha aggiunto.

Zelensky ha anche detto: “Abbiamo avuto una telefonata produttiva congiunta con i leader europei, compresi Nato e Ue, e abbiamo concordato che ci incontreremo nelle prossime settimane per finalizzare le questioni discusse. Abbiamo concordato con Trump che ci ospiterà forse a Washington – leader europei e la delegazione ucraina – a gennaio. L’Ucraina è pronta alla pace”.ANSA