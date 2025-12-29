Salis: ‘mai andata a comizi di Hannoun, pronte querele’

GENOVA, 29 DIC – Avevo scelto il silenzio sulle indagini che hanno portato all’arresto di Mohammad Hannoun, con l’accusa di finanziamento ad Hamas, perchÃ© le inchieste non si commentano e si lascia lavorare la magistratura senza strumentalizzazioni politiche. Ma in queste ore sta circolando un racconto falso, costruito con fotomontaggi e insinuazioni, che ha superato la soglia della tollerabilitÃ .

Non sono mai andata in piazza con altri sindaci ad ascoltare Hannoun il 17 settembre. In quella giornata abbiamo partecipato per pochi minuti a una delle tante iniziative di Music for Peace, senza alcun contatto con Hannoun, nÃ© allora nÃ© in altre occasioni.

Se lui ha parlato, lo ha fatto dopo che io e gli altri sindaci avevamo giÃ lasciato la piazza. QuerelerÃ² chi diffonde notizie inventante e chiedo agli altri sindaci di seguirmi”. CosÃ¬ in una nota la sindaca di Genova Silvia Salis. “Secondo la destra – scrive Salis – non avrei dovuto partecipare a manifestazioni di solidarietÃ a un popolo massacrato perchÃ© c’era anche lui, all’epoca sconosciuto ai piÃ¹ e per di piÃ¹ libero cittadino.

Che cosa dovremmo dire, allora, di chi siede nelle aule istituzionali accanto a colleghi indagati anche per corruzione o che ha fatto parte di giunte sciolte anche a seguito di indagini della magistratura? Noi non siamo cosÃ¬. Se le accuse verranno confermate, sarÃ un danno enorme: per la popolazione palestinese; per chi, pensando di aiutare persone che morivano e soffrivano sotto le bombe, Ã¨ stato ingannato a beneficio dei terroristi; per associazioni come Music for Peace, che non hanno nulla a che vedere con l’inchiesta e stanno facendo un lavoro straordinario di aiuto umanitario, con tonnellate di materiali che sono ancora bloccati in Giordania, in attesa di arrivare a destinazione”.

“Non prenderÃ² mai alcuna distanza – conclude Salis – da uno straordinario movimento di solidarietÃ per la popolazione palestinese nato a Genova e del quale sono profondamente orgogliosa”. (ANSA)