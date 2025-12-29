Malore fatale, Francesco muore a 27 anni

Morire a soli 27 anni durante un viaggio a Barcellona. È il cupo destino di Francesco Pozzoli, colpito da una violenta emorragia cerebrale che lo ha stroncato in poche ore, mentre dormiva in un hotel non lontano dalla Sagrada Familia. È questo l’epilogo della vita di Pozzoli, un giovane che stava per iniziare una nuova fase della sua esistenza: un lavoro che lo attendeva a Milano e la convivenza con la compagna Giulia.

«Nessun sintomo premonitore»

La tragedia è andata in scena dopo una serata tranquilla, trascorsa con alcuni amici e con il titolare dell’azienda per cui lavorava. In albergo, Francesco aveva confidato di non sentirsi bene e aveva preferito ritirarsi in camera. Quando gli amici sono saliti per controllare come stesse, la situazione era già precipitata

Ii soccorsi sono stati rapidi, il trasporto in ospedale immediato, ma i medici non hanno potuto che constatare il quadro irreversibile. La morte cerebrale è stata dichiarata nella notte tra il 15 e il 16 dicembre. Nessun sintomo premonitore, nessuna avvisaglia. Una patologia silente, spiegano i sanitari, non è da escludere.

