Bici elettrica esplode in strada: ciclista avvolto dalle fiamme

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo che la sua bicicletta elettrica è esplosa all’improvviso mentre percorreva una strada di Shenzhen, nel sud della Cina, trasformandolo in una vera e propria “palla di fuoco”. Secondo le ricostruzioni, la bici ha preso fuoco senza preavviso, avvolgendo il ciclista nelle fiamme sotto gli occhi dei passanti, rimasti sotto choc.

L’uomo ha tentato di salvarsi rotolandosi sull’asfalto per spegnere l’incendio, mentre la scena veniva ripresa da alcuni testimoni. Le immagini, rapidamente diffuse online, mostrano abiti divorati dal fuoco e momenti di panico.

Il ciclista ha riportato ustioni su circa l’88% del corpo ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Un elemento chiave dell’inchiesta è che la bicicletta elettrica era stata acquistata solo cinque giorni prima dell’incidente; le cause dell’esplosione sono ora al vaglio degli investigatori.

TiscaliNews