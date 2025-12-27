Roma, straniero armato di coltello minaccia passeggeri sul bus

bus atac

I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 51enne originario della Repubblica Ceca, ma residente a Roma, gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere

In particolare, i militari della tenenza di Ciampino sono stati allertati dalla presenza dell’uomo a bordo di un autobus della linea Atac, intento a spaventare i passeggeri mostrando loro un coltello e una pistola.

I carabinieri, dopo aver intercettato in via Anagnina il mezzo pubblico, hanno tentato di interagire con l’uomo, che però, anche in ragione del suo forte stato di alterazione, ha dapprima finto di estrarre una pistola dalla giacca, per poi scagliarsi contro gli stessi militari.  tgcom24.mediaset.it

