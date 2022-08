Zelensky: “Russia come il Titanic, non resterà a galla”

“Per ogni bombardamento, ci sarà una risposta agli occupanti”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, sottolineando che la Russia “ha causato molti problemi, crisi e disastri al nostro Paese, all’Europa e al mondo. Ma il disastro più grande lo vivrà comunque lui stesso, lo stato terrorista. Questo Titanic è arrivato al suo iceberg il 24 febbraio e, per quanto tentino di rimanere a galla, non ci riusciranno”. Per il presidente ucraino bisogna “sopportare e fare tutti gli sforzi necessari insieme ai nostri alleati”. tgcom24.mediaset.it

Le condizioni di Zelensky

Zelensky dopo l'incontro con Erdogan e Guterres a Leopoli

(video Telegram Laura Ru)

