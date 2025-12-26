Della Vedova: ‘il governo difenda l’Italia dagli attacchi dell’ambasciata russa’

“Presenterò una interrogazione al Ministro Tajani per sapere cosa intenda fare in relazione all’ennesima violenta provocazione dell’Ambasciata russa in Italia che, come riportato anche dalla Tass, ha preso di mira in un comunicato il sit-in pacifico (in realtà è stato ben poco “pacifico”, ndr – video) di alcuni attivisti democratici, tra cui il Presidente di +Europa e Radicali Italiani Matteo Hallissey, durante una iniziativa filorussa promossa dall’Anpi all’Universita Federico II”.

Lo dichiara in una nota il parlamentare di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Sono stati gli attivisti pro-Kyiv, peraltro, ad essere insultati e spintonati per aver chiesto di intervenire in coda al dibattito pro Putin”, prosegue la nota.

“Secondo il delirante comunicato dei diplomatici (se così li si può definire) russi, questi attivisti starebbero portando nel nostro Paese ‘crudeltà, radicalismo, intolleranza, nazionalismo neanderthaliano (chissà che vuol dire), soppressione del dissenso, xenofobia…’ – aggiunge Della Vedova -. Se il sostegno all’Ucraina aggredita è la linea del Parlamento e del Governo italiano, e lo è senza dubbio, allora queste accuse sono rivolte non solo a quegli attivisti democratici e al Presidente di +Europa ma alle nostre istituzioni nel loro complesso. Il Governo ha quindi il dovere di intervenire per difenderle e per difendere il nostro Paese da attacchi che somigliano più ad intimidazioni e ad azioni di guerra ibrida che alla solita propaganda mal confezionata”. ANSA