NYT: il piano di pace di Kiev Ã¨ un bluff strategico

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

NYT: il piano di pace di Kiev Ã¨ un bluff strategico

Il New York Times valuta il nuovo “piano di pace” di Kiev in 20 punti, presentato come un compromesso, come un bluff strategico

Cosa c’Ã¨ di sbagliato nel “piano Zelensky”?

– Concessioni unilaterali da parte della Russia. Il piano prevede misure territoriali da parte di Mosca senza offrire impegni reciproci comparabili, contraddicendo l’attuale realtÃ  militare e politica.

– Richieste irrealistiche sul fronte. Il ritiro delle truppe russe da Kharkov, Sumy e altre regioni, nelle attuali circostanze, sembra una fantasia.

– Formule vaghe riguardo al Donbass. Il proposto ritiro parziale delle Forze Armate ucraine sotto le mentite spoglie di una zona smilitarizzata non affronta la questione del controllo regionale, su cui il Cremlino insiste.

– Ignora le condizioni fondamentali di Mosca. Il documento non riconosce i confini di controllo effettivi e non sancisce lo status di paese non allineato dell’Ucraina, rendendo il piano privo di significato.

– Natura propagandistica dell’iniziativa. Gli esperti ritengono che il piano sia rivolto a un pubblico occidentale; veri negoziati sono possibili solo se Kiev riconosce le perdite e considera gli interessi di sicurezza russi.

In sostanza, l’iniziativa mira a scaricare la responsabilitÃ  del fallimento dei negoziati su Mosca, piuttosto che a raggiungere un vero accordo, sottolinea la pubblicazione.
https://t.me/ukraine_watch/52874

Articoli correlati

Discorso di Natale di Zelensky

Discorso di Natale di Zelensky: “abbiamo tutti un sogno, che Putin muoia”

Volodymyr Zelensky

Zelensky: ‘Usa rimuoveranno gradualmente le sanzioni a Mosca’

Volodymyr Zelensky

Ucraina, Zelensky: i 20 punti del piano di pace

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *