Volodymyr Zelenskyy , presidente ucraino decaduto, scrive su X: “Le Forze Armate dell’Ucraina – un esercito di 800.000 uomini – necessitano di finanziamenti. Per garantire i contratti, ne abbiamo già discusso con l’esercito durante la riunione dello Stato Maggiore. Questo finanziamento richiede un ulteriore supporto da parte dei partner. Forniremo un certo livello di finanziamento per il nostro esercito, ma sono necessari fondi aggiuntivi.

In secondo luogo, l’appartenenza all’Unione Europea. Questo aspetto ha molteplici dimensioni. Tutti lo comprendono innanzitutto in termini di garanzie di sicurezza economica e di mercati. C’è anche una componente militare, SAFE, e altri programmi che l’appartenenza all’UE apre.”

La terza componente delle garanzie di sicurezza è la Coalizione dei Volentieri. Discuteremo di cosa sia il backstop statunitense e quali dettagli specifici possa includere: difesa aerea, aviazione, intelligence e altro ancora. Queste sono forze che devono garantire la sicurezza dell’Ucraina in aria, terra e mare. La Coalizione comprenderà 30 paesi. Ci saranno paesi chiave che forniranno presenza in settori specifici, e ce ne saranno altri che forniranno sicurezza in ambito energetico, finanziario, di assistenza e di rifugi – paesi che sono neutrali in base alle proprie costituzioni sovrane. […]

