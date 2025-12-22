UE, rinnovate le sanzioni “contro la Russia”

BRUXELLES, 22 DIC – Via libera del Consiglio Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche nei confronti della Russia. La nuova scadenza delle misure è il 31 luglio 2026. Il pacchetto comprende un ampio spettro di restrizioni economiche settoriali. Comprende inoltre il divieto di importazione o trasferimento di petrolio trasportato via mare e di determinati prodotti petroliferi dalla Russia all’Ue, l’esclusione di diverse banche russe dal sistema Swift e la sospensione delle attività di trasmissione e delle licenze nell’Ue di diversi organi di disinformazione sostenuti dal Cremlino. (ANSA)

