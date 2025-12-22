Dimesso dal pronto soccorso, muore dopo 3 giorni: indagati due medici

Pronto soccorso

Si era recato al pronto soccorso di Spilimbergo per un dolore al torace. Visitato e dimesso, Ã¨ morto tre giorni dopo

La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo d’indagine per fare chiarezza sul decesso di Eugenio Augusto Santarossa. Nel registro degli indagati sono stati iscritti due medici, una 59enne originaria di Napoli e un 41enne originario del Camerun.

Il pubblico ministero Monica Carraturo ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare eventuali responsabilitÃ  collegate con l’accesso e le dimissioni dal pronto soccorso. Al vaglio c’Ã¨ il trattamento del paziente e le possibili omissioni nell’escuzioni di esami diagnoistici e trattamento clinico.
www.pordenonetoday.it

