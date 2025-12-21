Usa, ritrovati 43 minori scomparsi: 9 arresti

ImolaOggiESTERI, News 2025, Vetrina

polizia Usda “Northern Lights”

Un’operazione di polizia senza precedenti ha portato al ritrovamento di 43 bambini scomparsi da mesi, inclusa una piccola di solo un anno scomparsa a settembre

Una maxi operazione di ricerca e soccorso è stata messa in piedi dalla polizia federale statunitense per rintracciare minori segnalati come scomparsi e considerati ad alto rischio. Il bilancio diffuso dalle autorità parla di 43 minori – tra 18 mesi a 17 anni – ritrovati e messi in sicurezza tra Florida, Louisiana, Mississippi e Tennessee.

L’operazione “Northern Lights”

Nove persone sono state arrestate con l’accusa di aver trattenuto un minore violando decisioni di custodia o affidamento. Le autorità aggiungono che alcune posizioni potrebbero evolvere in ulteriori contestazioni, anche per reati più gravi, tra cui sfruttamento e traffico di esseri umani: la procuratrice generale della Florida ha parlato di 2 “potenziali” casi di tratta, al momento ancora sotto indagine.

Un punto chiave è il significato di “critically missing”. Non vuol dire automaticamente “rapito da sconosciuti” o “finito in mano a una rete criminale”. È una definizione operativa che indica priorità massima perché il minore è ritenuto vulnerabile o esposto a pericoli (violenza, abusi, sfruttamento, contesti a rischio). Per questo Northern Lights non è solo un’operazione di polizia: dopo il ritrovamento, la task force ha attivato assistenza medica, supporto sociale e percorsi di tutela, per garantire un collocamento sicuro e l’aiuto necessario.
www.today.it

Articoli correlati

Valentina Greco

Tunisia, ritrovata Valentina Greco “era svenuta nell’armadio”

Valentina Greco

Tunisia, sparita italiana consulente per i diritti umani

Ritrovato il bimbo di 5 anni scomparso: sta bene

Ritrovato il bimbo di 5 anni scomparso: sta bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *