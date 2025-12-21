Usa, ritrovati 43 minori scomparsi: 9 arresti

Un’operazione di polizia senza precedenti ha portato al ritrovamento di 43 bambini scomparsi da mesi, inclusa una piccola di solo un anno scomparsa a settembre

Una maxi operazione di ricerca e soccorso è stata messa in piedi dalla polizia federale statunitense per rintracciare minori segnalati come scomparsi e considerati ad alto rischio. Il bilancio diffuso dalle autorità parla di 43 minori – tra 18 mesi a 17 anni – ritrovati e messi in sicurezza tra Florida, Louisiana, Mississippi e Tennessee.

L’operazione “Northern Lights”

Nove persone sono state arrestate con l’accusa di aver trattenuto un minore violando decisioni di custodia o affidamento. Le autorità aggiungono che alcune posizioni potrebbero evolvere in ulteriori contestazioni, anche per reati più gravi, tra cui sfruttamento e traffico di esseri umani: la procuratrice generale della Florida ha parlato di 2 “potenziali” casi di tratta, al momento ancora sotto indagine.

Un punto chiave è il significato di “critically missing”. Non vuol dire automaticamente “rapito da sconosciuti” o “finito in mano a una rete criminale”. È una definizione operativa che indica priorità massima perché il minore è ritenuto vulnerabile o esposto a pericoli (violenza, abusi, sfruttamento, contesti a rischio). Per questo Northern Lights non è solo un’operazione di polizia: dopo il ritrovamento, la task force ha attivato assistenza medica, supporto sociale e percorsi di tutela, per garantire un collocamento sicuro e l’aiuto necessario.

