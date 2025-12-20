Maltrattamenti alla moglie, il giudice: episodi saltuari, prosciolto

È stato prosciolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia un uomo di 64 anni, cittadino italiano, finito a processo dopo la denuncia della moglie

La donna aveva raccontato di insulti, minacce, vessazioni psicologiche e di un’aggressione fisica. Tuttavia, secondo il giudice, il reato non sussiste e l’uomo avrebbe “agito d’impulso, sotto l’effetto di una situazione di forte conflittualità reciproca”, senza l’intento di infliggere ulteriori sofferenze alla donna. La sentenza è stata emessa a Bologna il 12 novembre dal giudice per l’udienza preliminare, che ha accolto la richiesta della procura, mentre la parte civile aveva chiesto il rinvio a giudizio e un risarcimento di 200mila euro.

Il contesto della denuncia e la fase di separazione

Nel febbraio scorso la donna si è presentata ai carabinieri della stazione di Corticella per denunciare il marito, con cui era in corso una fase di separazione poi formalizzata a giugno. Nel suo racconto ha parlato di comportamenti vessatori da parte del marito, a partire dall’inizio del 2023, evidenziando violenze psicologiche reiterate, minacce, insulti e, in un’occasione, uno spintone che avrebbe causato danni ai mobili e alle porte dell’abitazione. Queste accuse però, durante il procedimento, non hanno trovato riscontro pieno. Il giudice, nella motivazione di cinque pagine, ha infatti sottolineato l’assenza sia dell’elemento oggettivo, sia di quello soggettivo necessario per configurare il reato di maltrattamenti.

Episodi giudicati occasionali e conflittualità reciproca

Secondo il giudice per l’udienza preliminare, gli episodi di offesa documentati nell’arco di circa due anni sarebbero stati “sostanzialmente tre” e di natura saltuaria. Tali episodi sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare l’abitualità di condotte vessatorie fisiche e psichiche richiesta dalla giurisprudenza per configurare il reato. È stato inoltre evidenziato che il contesto familiare fosse segnato da una profonda crisi della coppia. La conflittualità è stata definita “reciproca”, e questo elemento ha pesato in maniera determinante nella valutazione complessiva degli avvenimenti. In queste condizioni, non è stata ravvisata la continuità delle condotte necessarie per l’imputazione contestata.

Dubbi sulla diagnosi di stress post traumatico

Nel fascicolo del caso era presente anche una diagnosi di disturbo post traumatico da stress riferita alla donna. Tuttavia, il giudice ha espresso dubbi riguardo all’origine di tale disturbo, sottolineando che la crisi della relazione e la successiva separazione avrebbero, con tutta probabilità, avuto un impatto emotivo determinante. La donna viene descritta nel provvedimento come una persona con una personalità fragile, particolarmente colpita dalla disgregazione del rapporto di coppia. Secondo queste valutazioni, le conseguenze psicologiche non sarebbero esclusivamente riconducibili a condotte dell’uomo, ma deriverebbero anche dal clima generale della separazione.

