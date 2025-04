Vaccinazioni come strumento malthusiano della tecnocrazia per ridurre la popolazione mondiale

Una delle certezze incrollabili dell’uomo medio occidentale è che le vaccinazioni, oltre ad essere un efficace mezzo per impedire l’insorgere di malattie, siano anche innocue (cioè prive di effetti collaterali) .

Aver radicato questa certezza, più che l’aver sconfitto – come crede e fa credere – le epidemie, è il vero grande capolavoro della virologia. Ovviamente con la complicità della propaganda.

Si può mostrare e dimostrare con grafici alla mano – grafici riportati ad es: negli studi di N. Miller e P. Croce, ecc… – che molte epidemie erano in calo già prima dell’introduzione delle vaccinazioni e questo provoca nell’interlocutore, sia medico che non, una sorta di reazione isterica. A chi avanza qualche dubbio, rispondono che non è vero, che è impossibile che il calo delle epidemie non sia dovuto ai vaccini. Insomma, che siano: Pfizer, Biontech, Moderna o Astrazeneca, non si può negare il dogma delle vaccinazioni.

Proclamando sempre il diritto alla salute e il benessere per tutti i popoli della terra, sono stati applicati criteri e regole internazionali per le pratiche terapeutiche, imponendo così il passaggio del controllo della sanità e della salute dai governi nazionali al governo mondiale.

Il tutto è avvenuto approfittando dello stato di prostrazione in cui versa l’intelletto dell’uomo medio occidentale.

Quello che qui si intende fare è provare a gettare un po’ di luce sulla questione. Poi, nel rispetto della libertà di opinione, ognuno può continuare a credere a ciò che vuole.