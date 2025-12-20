Danneggia presepe, inneggia ad Allah e picchia gli agenti: guineano subito libero

Ãˆ stato rimesso in libertÃ , senza l’applicazione di misure cautelari, il 31enne di origine guineana arrestato dopo aver danneggiato il presepe allestito sotto il portico di piazza Loggia a Brescia

L’episodio Ã¨ avvenuto nel pomeriggio di giovedÃ¬ 18 dicembre, quando l’uomo avrebbe iniziato a urlare frasi sconnesse inneggiando ad Allah. Alla vista degli agenti della polizia locale, intervenuti per fermarlo, il 31enne si sarebbe scagliato contro di loro, motivo per cui Ã¨ stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha perÃ² disposto la scarcerazione. Al termine dell’udienza l’uomo Ã¨ quindi tornato in libertÃ .

Secondo alcuni testimoni, lâ€™uomo ha vandalizzato una delle statue della NativitÃ posta sotto il porticato. In particolare a essere colpita Ã¨ stata la figura di un pastore, rimasta lesionata a un braccio. Sempre secondo i presenti il 31enne avrebbe tentato di proseguire l’azione vandalica prima dell’intervento.

Indignazione del sindaco di Sesto San Giovanni

“Un attacco vergognoso alle nostre tradizioni cristiane nel cuore di Brescia. Sotto il porticato di Palazzo Loggia, simbolo della cittÃ , un uomo straniero ha vandalizzato il Presepe natalizio allestito dal Comune, spezzando deliberatamente il braccio della statua di un pastore – tuona Roberto Di Stefano -. Non solo un gesto di vandalismo ma anche di intolleranza religiosa perchÃ© secondo quanto riportato, lâ€™uomo inneggiava ad Allah mentre colpiva i nostri simboli cristiani. E mentre câ€™Ã¨ chi continua a parlare di inclusione a senso unico, le nostre tradizioni vengono insultate e profanate. Difendere il Presepe, il Natale e le radici cristiane non Ã¨ una prioritÃ ”.

