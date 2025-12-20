Cade in ospedale e aspetta 9 ore per una visita: morto 64enne

Quello che doveva essere un banale lunedÃ¬ di accompagnamento in ospedale si Ã¨ trasformato in una tragedia per la famiglia di Giovanni Guddo. Il muratore palermitano Ã¨ morto dopo quasi una settimana di agonia, in seguito a un incidente avvenuto proprio tra i viali del presidio ospedaliero Villa Sofia. Un evento drammatico che ha spinto la magistratura a porre sotto sequestro la documentazione clinica per individuare possibili colpevoli.

La ricostruzione dei fatti

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la vicenda ha avuto inizio lo scorso 7 novembre sulla rampa del padiglione B dell’ospedale. Guddo, mentre attendeva che la moglie terminasse una visita specialistica, Ã¨ inciampato rovinosamente. I familiari denunciano che quel tratto di percorso fosse in condizioni precarie e privo di qualsiasi avviso di pericolo, trasformando un camminamento comune in una trappola che ha causato all’uomo un gravissimo trauma facciale.

L’attesa in pronto soccorso

Il fulcro dell’indagine riguarda perÃ² quanto accaduto dopo l’incidente. Nonostante i segni evidenti dell’impatto e le lacerazioni, l’uomo avrebbe atteso nove ore prima di essere visitato da un neurochirurgo.

Un lasso di tempo che, secondo i legali della famiglia, sarebbe risultato decisivo: la valutazione specialistica sarebbe giunta solo quando il quadro clinico era ormai compromesso da un’emorragia troppo estesa per essere trattata con successo.

L’esame autoptico

Il corpo del 64enne sesto Ã¨ stato giÃ sottoposto ad autopsia. I risultati dei test tossicologici e istologici saranno depositati entro due mesi e serviranno a stabilire se una diagnosi piÃ¹ tempestiva avrebbe potuto salvare la vita all’uomo. Questi accertamenti sono il pilastro su cui la Procura intende poggiare l’eventuale rinvio a giudizio per i responsabili della struttura o del personale in turno.

La ricerca della veritÃ

Gli avvocati Domenico Cancemi, Rosanna Siino e Annalisa Indelicato, che assistono i parenti di Guddo, hanno formalizzato un esposto per verificare ogni profilo di responsabilitÃ . La famiglia chiede risposte chiare: si vuole capire se la morte sia stata il frutto di una tragica fatalitÃ legata alla manutenzione dell’ospedale o se esista una colpa medica per i ritardi nell’assistenza ricevuta dopo la caduta.

