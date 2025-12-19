Zelensky alla UE: “stiamo difendendo il futuro del continente”

Zelensky

Zelensky: “Il sostegno della Ue rafforza la nostra resilienza”

“Sono grato a tutti i leader dell’Unione europea per la decisione del Consiglio europeo di stanziare 90 miliardi di euro di aiuti finanziari all’Ucraina nel periodo 2026-2027. Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza”. Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina, Volodimir Zelensky, in merito al prestito concesso dall’Ue.

“È importante che i beni russi rimangano immobilizzati – prosegue – e che l’Ucraina abbia ricevuto una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni. Grazie per il risultato raggiunto e per l’unità dimostrata. Insieme stiamo difendendo il futuro del continente”. tgcom24.mediaset

Putin: ‘i cittadini occidentali mi ascoltino, la minaccia russa è una bugia’

