Roma, minaccia passanti con un coccio di bottiglia: fermato senegalese

cocci di bottiglia

Attimi di terrore in via Merulana, martedÃ¬ pomeriggio, all’altezza di via Labicana, dove un cittadino senegalese di 20 anni ha minacciato con un collo di bottiglia di vetro i passanti, dirigendosi verso viale Manzoni, per poi tentare la fuga entrando nella stazione della metro A.

A intervenire, per bloccare il 20enne e mettere in sicurezza i cittadini, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Centro, in servizio in zona e che si Ã¨ messa all’inseguimento del ragazzo che ha tentato piÃ¹ volte di eludere i controlli, arrivando a minacciare gli agenti con un oggetto metallico, prelevato forzatamente da un armadietto antincendio nella stazione.

Nonostante il suo comportamento aggressivo, gli agenti sono risusciti a fermarlo, mentre tentava di scappare salendo sul vagone della metro A. Il 20enne Ã¨ stato disarmato, anche con il supporto di un’altra pattuglia nel frattempo sopraggiunta in ausilio. Per un agente, rimasto ferito durante le operazioni, necessarie le cure mediche. Il ragazzo, originario del Senegal, Ã¨ stato arrestato con l’accusa di lesione e resistenza a pubblico ufficiale, aggravati dall’uso di arma impropria e danneggiamento.
