RF. Kennedy Jr: ‘no trattamenti per transizione di genere ai bambini’

ImolaOggi ESTERI, News 2025

Robert F. Kennedy Jr

Il ministro della Salute Usa ha annunciato una serie di misure volte a vietare di fatto l’accesso alle cure di transizione di genere ai giovani transgender americani, anche negli Stati in cui tali cure sono legali.

“Le procedure di rifiuto sessuale non costituiscono nÃ© un trattamento sicuro nÃ© un trattamento efficace per i bambini affetti da disforia di genere”, ha affermato il ministro Robert F. Kennedy Jr. durante una conferenza stampa a Washington.

“La presente dichiarazione Ã¨ una chiara direttiva rivolta agli operatori sanitari affinchÃ© seguano la scienza e l’enorme mole di prove che dimostrano che tali procedure danneggiano i bambini invece di aiutarli”. ANSA

Articoli correlati

Daniel Black cabio di sesso

“Ho sperimentato in prima persona lâ€™inganno dellâ€™ideologia di genere”

cambio di sesso

Germania, uomo cambia sesso per scontare la pena in un carcere femminile

cambio di sesso minori

Disforia di genere, “avanti con il farmaco blocca-pubertÃ ”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *