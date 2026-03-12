“La Corte di Giustizia UE prevale sulla Corte costituzionale degli Stati membri”

di Florian Philippot (presidente del movimento francese ‘Les patriotes’) – La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha appena affermato esplicitamente che un giudice nazionale deve disobbedire alla propria Corte costituzionale se la Costituzione è contraria al diritto europeo!
Con una sentenza pronunciata oggi, la CGUE ha effettivamente costretto la Bulgaria a riconoscere il cambio di sesso di un cittadino effettuato in un altro Paese dell’UE (in questo caso l’Italia), nonostante tale riconoscimento sia ritenuto contrario alla Costituzione bulgara.
(cfr: https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-03/cp260033en.pdf)
Il punto più importante è il principio generale stabilito da questa sentenza del più alto organo giurisdizionale dell’UE, scritto nero su bianco nell’ultimo paragrafo:
“La CGUE stabilisce che il diritto dell’UE impedisce a un tribunale di essere vincolato dall’interpretazione della sua Corte costituzionale quando tale interpretazione impedisce l’applicazione del diritto dell’UE come interpretato dalla Corte di giustizia dell’UE!”
Quindi la CGUE ci ricorda oggi nel modo più chiaro possibile che è l’unica corte suprema!
Anche se la vostra Costituzione va contro il diritto europeo, il giudice nazionale deve pronunciarsi a favore del diritto europeo e contro la propria Costituzione!
Ciò ricorda:
1. In che misura siamo stati privati della nostra sovranità nazionale, sotto tutela!
2. Che i partiti politici francesi, come il RN, che propongono di “mettere nella Costituzione” ciò che vogliono vedere risparmiato dalla legislazione europea (come l’immigrazione) stanno dicendo agli elettori assolutamente niente: non funzionerà, lo sappiamo già!
L’UNICA soluzione per riconquistare la nostra indipendenza nazionale è quella di lasciare l’UE, il che equivarrebbe alla dissoluzione definitiva di questa struttura folle e tirannica!
Ça vient de tomber !
La Cour de Justice de l’UE (CJUE) vient d’écrire noir sur blanc qu’un juge national doit désobéir à sa Cour constitutionnelle si la Constitution est contraire au droit européen ! ⤵️
Dans une décision rendue ce jour, la CJUE vient en effet d’obliger la… pic.twitter.com/AlkgtwY1Hh
— Florian Philippot (@f_philippot) March 12, 2026