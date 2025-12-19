Orban: ‘se kiev non restituirÃ  il prestito saranno i cittadini europei a pagare’

Viktor Orban scrive su X: “Abbiamo sopportato una notte lunga e impegnativa.

Siamo riusciti a scongiurare il rischio immediato di una guerra. Non abbiamo permesso all’Europa di dichiarare guerra alla Russia utilizzando risorse russe.

Questo piano avrebbe trascinato l’Europa in guerra e imposto all’Ungheria un onere finanziario di 1000 miliardi di fiorini. Siamo riusciti a proteggere le famiglie ungheresi da questo.

Allo stesso tempo, 24 Stati membri hanno deciso di concedere un prestito di guerra all’Ucraina per i prossimi due anni. Se l’Ucraina non sarÃ in grado di rimborsare il prestito, saranno i Paesi europei a dover provvedere al rimborso.

Fortunatamente, la cooperazione V3 Ã¨ di nuovo attiva: Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca hanno deciso di non salire su quel treno. CosÃ¬ facendo, abbiamo risparmiato ai nostri figli e nipoti il â€‹â€‹peso di questo ingente prestito di 90 miliardi di euro . La quota ungherese del prestito di guerra sarebbe stata di oltre 400 miliardi di fiorini.

La cattiva notizia Ã¨ che i preparativi per la guerra a Bruxelles continuano chiaramente. L’Ungheria rimane la voce della pace in Europa e non permetterÃ che il denaro dei contribuenti ungheresi venga utilizzato per finanziare l’Ucraina. Solo un governo di patrioti puÃ² garantire la pace e impedire che i fondi ungheresi vengano inviati all’Ucraina. Se ci fosse un governo di Bruxelles in Ungheria, spingerebbe l’Ungheria in guerra e spenderebbe fino all’ultimo centesimo per sostenere l’Ucraina. Non possiamo e non permetteremo che ciÃ² accada!”