Mattarella: ‘obiettivi sempre piÃ¹ globali richiedono collaborazione’

“Il nostro paese con grande sforzo ma con grande merito contribuisce alla stabilitÃ della vita internazionale e nelle zone piÃ¹ delicate, grazie alle forze armate e alla Guardia di finanza. Alla fine di questa carrellata (con i militari in missione, ndr) abbiamo visto la plastica raffigurazione di come sono mutati il nostro impegno e gli ambiti di intervento delle nostre forze armate: si sono ampliati i confini e allargati gli obiettivi e le esigenze di impegno e di una sempre piÃ¹ stringente collaborazione in campi sempre piÃ¹ comuni in ambito globale, dell’Alleanza e non solo per motivi di lealtÃ ma perchÃ¨ i problemi sono talmente intrecciati e comuni che non vi sono divisioni”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando dalla sede del COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze) nel collegamento in video conferenza per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. (askanews)