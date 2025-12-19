Alluvione nel Ravennate, chiusa indagine per 12 indagati

Alluvione nel Ravennate

La procura di Ravenna ha notificato 12 avvisi di fine indagine in relazione alla terza delle alluvioni che in poco meno di un anno e mezzo hanno devastato il territorio, quella che settembre 2024 ha colpito Traversara e Boncellino, comune di Bagnacavallo.

Gli indagati sono, o erano, scrivono Resto del Carlino e Corriere di Romagna, figure apicali, locali o regionali, di Protezione civile, Cura del territorio e Ambiente regionale, dei lavori eseguiti e titolari di ditte.

Il fascicolo era per disastro colposo contro ignoti.Â Si Ã¨ aggiunto il pericolo di disastro legato alla qualitÃ  degli interventi realizzati in seguito alle alluvioni.ANSA

