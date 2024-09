Pisa: neonato e nonna dispersi nella piena del torrente Sterza

Ondata di maltempo in Toscana, dove le piogge colpiscono in particolare il Pisano e il Livornese. Sono in corso le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna, dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa). Lo rendono noto i Vigili del fuoco, spiegando che padre, madre e nonno, turisti stranieri, sono stati tratti in salvo dal tetto delle loro case. Impegnati sommozzatori e cinofili. Gravi danni anche a Castagneto (Livorno), colpita da forti piogge nella notte.

Maltempo Toscana, diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Per il maltempo che ha colpito la Toscana sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco a Pisa e Livorno per le forti piogge, tra soccorsi ad automobilisti in difficoltà e per allagamenti. Criticità si sono riscontrate a Montescudaio nel pisano, a San Vincenzo e Castagneto Carducci nel Livornese.

Allagamenti nel Livornese

I vigili del fuoco del comando di Livorno, con il supporto dei colleghi di Follonica (Grosseto) e i sommozzatori di Livorno e Firenze, stanno intervenendo per la forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia livornese, in particolare nelle zone di Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo. Le unità dei vigili del fuoco sono impegnate prevalentemente per danni d’acqua e allagamenti. In corso anche salvataggi di persone che si trovano in situazioni precarie. Mobilitato anche personale specializzato in soccorso acquatico proveniente dai comandi di Firenze, Lucca e Massa Carrara. tgcom24.mediaset.it