Merz: “voglio che gli asset russi siano utilizzati”

“Si sa la mia posizione, voglio che gli asset russi vengano utilizzati”. “La mia impressione che possiamo arrivare a una soluzione”

Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz arrivando al summit europeo a Bruxelles.
“Comprendo le preoccupazioni che esistono in alcuni Stati membri, in particolare nel governo belga. Ma spero che riusciremo a superarle insieme e che potremo intraprendere insieme un percorso che consenta a questa Unione europea di dare un forte segnale di forza e di determinazione nei confronti della Russia”.
