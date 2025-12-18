Jet privati bloccati a Malpensa, assolti 21 ambientalisti

BUSTO ARSIZIO (VARESE), 18 DIC – Il Tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha assolto ieri 21 attivisti dei gruppi ambientalisti Ultima Generazione, Scientist Rebellion ed Extinction Rebellion accusati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e imbrattamento per il tentativo del blocco dello scalo aeroportuale riservato ai jet privati all’aeroporto di Malpensa il 14 febbraio 2023.

L’azione rientrava della campagna internazionale ‘Make Them Pay’, il cui obiettivo era denunciare gli extraconsumi – e il loro impatto sul clima – dei super ricchi, quelli che appunto utilizzano i jet privati. I manifestanti imbrattarono le vetrate del terminal con della vernice bianca e bloccato l’accesso dei posteggi per le auto. Una decina di attivisti aveva incollato i palmi delle mani sull’asfalto davanti ad un jet privato parcheggiato, i presenti erano poi stati allontanati e denunciati dalla polizia.

Ieri la sentenza di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio: i 21 imputati sono stati assolti dalle accuse di resistenza e danneggiamento perchÃ© il fatto non sussiste, per l’imbrattamento vale, a parere del giudice, la tenuitÃ del fatto. Si tratta, hanno spiegato da Ultima Generazione, della 57ma assoluzione condotta dagli attivisti del gruppo. (ANSA)