“Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna”. È la strategia del PD

Preso atto che ‘comunistizzare’ i musulmani è difficile e servirebbe troppo tempo, i Pdioti hanno deciso di convertirsi all’Islàm e diventare musulmani. Una strategia efficace per coptare adepti per battere alle prossime elezioni l’attuale ‘democratura’, una vera dittatura travestita da una falsa democrazia.

Armando Manocchia

Leggi anche

► Comunità ebraica Milano: “La sinistra ha ceduto all’Islam più violento in cambio di voti”