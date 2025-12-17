Schlein: ‘Salvini Ã¨ ancora vicepremier o portavoce di Mosca?’

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Elly Schlein

“Salvini Ã¨ ancora vicepresidente del consiglio o ambisce a fare il portavoce di Mosca che ha fatto il plauso alle sue parole in questi giorni? PerchÃ© il dubbio Ã¨ lecito. L’Europa, che nasce come progetto di pace, non puÃ² delegare i dialoghi di pace alle telefonate bilaterali tra Trump e Putin. Serve un ruolo diplomatico e politico, che fino a qui non c’Ã¨ stato”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nella dichiarazione di voto sulle comunicazioni della presidente del consiglio in vista del Consiglio europeo. (askanews)

