Rischio estremismo islamico, Viminale: ‘rafforzati controlli su cerimonie, concerti e mercatini’

ImolaOggi POLITICA, News 2025, Vetrina

Piantedosi

ROMA, 17 DIC – Va rivolta attenzione ai principali appuntamenti con grande afflusso di pubblico, come cerimonie, concerti e mercatini, e ai contesti che richiedono particolare tutela. In questo ambito “Ã¨ stato deciso un rafforzamento dei dispositivi di controllo”. E’ quanto emerso dalla riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Resta alta – viene aggiunto – la vigilanza sul rischio di estremismo, di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche online. Potenziato il monitoraggio del web e del dark web”.

Al centro dei lavori, informa il Viminale, “l’analisi del quadro di sicurezza e le misure di prevenzione in vista di Natale e Capodanno”. All’incontro hanno preso parte i vertici delle Forze di polizia, dell’intelligence e della cyber security. Ãˆ stato esaminato lo scenario internazionale, “anche alla luce di recenti episodi di antisemitismo registrati all’estero, che confermano un clima di tensione diffusa”. (ANSA).

Vaticano migranti

Articoli correlati

Donald Trump

Appello di Trump: “Tutte le nazioni contro il terrorismo islamico”

Walker Meghnagi

ComunitÃ  ebraica Milano: “La sinistra ha ceduto allâ€™Islam piÃ¹ violento in cambio di voti”

polizia sicurezza

Allerta sicurezza in Italia: massima attenzione ai “lupi solitari”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *