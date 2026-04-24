Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivo

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Mattarella

ROMA, 24 APR – Sono stati sottoposti in data odierna al Presidente della Repubblica la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e il decreto-legge correttivo di alcune disposizioni del predetto decreto-legge come convertito in legge.

Il Presidente della Repubblica ha quindi promulgato la legge di conversione del decreto-legge n. 23 e, successivamente, ha emanato il decreto-legge correttivo, che entrerÃ  in vigore lo stesso giorno della predetta legge di conversione. (ANSA)

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