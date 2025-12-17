Milano, 21enne accoltellato per rapina: Ã¨ gravissimo

Un ragazzo di 21 anni trovato sanguinante in strada, con una profonda ferita inferta con un’arma da taglio

Siamo a Milano, in via Ovada. L’allarme Ã¨ scattato nella notte tra martedÃ¬ 16 e mercoledÃ¬ 17 dicembre. I soccorritori sono stati allertati da una telefonata. Una volta sul posto hanno trovato il 21enne, senza documenti. Di chi lo ha colpito non c’era traccia. Indagano i carabinieri.

Ragazzo accoltellato in strada a Milano: Ã¨ grave

Come si legge su MilanoToday, i soccorritori del 118 sono intervenuti in via Ovada all’altezza del civico 24, a pochi passi da viale Famagosta, intorno a mezzanotte. Hanno soccorso il 21enne, ferito gravemente probabilmente con una lama o con un corpo contundente. Prestate le prime cure, lo hanno portato in codice rosso al Policlinico. Le sue condizioni sono ritenute particolarmente gravi. Sono stati allertati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Non si esclude che il 21enne sia stato vittima di una rapina. Contro di lui si sarebbero avventati in quattro, che gli hanno portato via soldi e telefono e lo hanno colpito lasciandolo poi sull’asfalto.

www.today.it – foto MilanoToday