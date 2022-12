Ucraina, colloquio tra Zelensky e BlackRock per la ricostruzione

28 dic. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto un incontro in videoconferenza con Larry Fink, Ceo del colosso Usa BlackRock, uno dei principali gestori di investimenti al mondo.Secondo gli accordi preliminari stipulati all’inizio dell’anno, il team di BlackRock sta lavorando da diversi mesi a un progetto per consigliare il governo ucraino su come strutturare i fondi per la ricostruzione dell’Ucraina.

Zelensky e Fink hanno concordato di concentrarsi nel breve termine sul coordinamento degli sforzi di tutti i potenziali investitori e partecipanti alla ricostruzione del Paese, incanalando gli investimenti nei settori più rilevanti e d’impatto dell’economia ucraina.Nel corso della colloquio, è emerso che alcuni dirigenti di BlackRock intendono visitare l’Ucraina nel nuovo anno.