Trieste, detenuto pakistano salta dai ponteggi ed evade dal carcere

Per evadere dal carcere del Coroneo (Trieste) avrebbe sfruttato i ponteggi provvisori che erano stati installati per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione. K. N., detenuto pachistano di 31 anni, Ã¨ riuscito a scappare dalla casa circondariale senza essere visto.

L’evasione

L’evasione Ã¨ avvenuta il 14 dicembre. La notizia Ã¨ trapelata dal sindacato della polizia penitenziaria Uilpa: “Un detenuto pakistano, trentunenne in attesa di primo giudizio, Ã¨ evaso nel tardo pomeriggio dai passeggi provvisori per lavori di ristrutturazione della casa circondariale di Trieste. Sono in corso le ricerche da parte della polizia penitenziaria e delle altre forze dellâ€™ordine”, scrive il segretario generale Gennarino De Fazio.

L’udienza in programma

Il detenuto era in attesa di giudizio e proprio il 14 dicembre era in programma il suo spostamento per l’udienza alla quale si doveva presentare. Il direttore del carcere, in un documento firmato il 10 dicembre, chiedeva di istituire, per il giorno del suo trasferimento in tribunale, “rigorosissime misure di sicurezza al fine di prevenire e impedire pericoli di evasione”.

