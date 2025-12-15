Schiacciato da un carico di terra, morto operaio di 67 anni

ImolaOggiCRONACA, News 2025

incidente sul lavoro

POTENZA, 15 DIC – Schiacciato dalla terra che avrebbe dovuto scaricare dal camion che stava guidando, a Viggiano (Potenza), Ã¨ morto un operaio di 67 anni. Secondo quanto si Ã¨ appreso, l’uomo era sceso dal mezzo per controllare perchÃ© il cassone non si fosse ribaltato. All’improvviso, invece, il carico l’ha sotterrato.

Gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano che stanno facendo accertamenti sull’incidente insieme con il personale della Medicina del Lavoro dell’Azienda sanitaria di Potenza.

La Procura della Repubblica, che sta coordinando le indagini, ha disposto l’ispezione cadaverica e nelle prossime ore potrebbe anche decidere di far eseguire l’autopsia. (ANSA)

Articoli correlati

m,orti sul lavoro

Palermo, cade da impalcatura: morto operaio 60enne

Infortunio sul lavoro

Cade dal ponteggio, muore operaio edile di 66 anni

Roma, crollo Torre dei Conti

Roma, crolla parte Torre dei Conti: grave operaio 64enne

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *