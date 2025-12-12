Zelensky: ‘per tenere le elezioni serve un cessate il fuoco’

“L’Ucraina non si nasconde dalla democrazia.Â Ma per rendere possibili le elezioni, deve esserci una componente di sicurezza.Â E l’America puÃ² aiutare al massimo in questo. Se sono necessarie elezioni ora, deve esserci un cessate il fuoco, almeno durante il processo elettorale e durante il voto”.

Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ripreso dall’agenzia Ukrinform.
“Onestamente, qui in Ucraina pensiamo che l’America dovrebbe parlare con la Russia di questo. Vediamo cosa succederÃ ”, ha detto Zelensky. ANSA

Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky Ã¨ teatro delle marionette”

