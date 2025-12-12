Ucraina, Von der Leyen: ‘solo Zelensky puÃ² decidere sui territori’

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Von der Leyen e Zelensky

Per l’Ucraina serve una “pace giusta e duratura” con garanzie di sicurezza concrete: “questo accordo di pace dovrebbe essere cosÃ¬ solido da non seminare subito i germi del prossimo conflitto”

Lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in un’intervista a Politico, sottolineando che sui territori dell’Ucraina possono decidere solo il presidente Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino, ha aggiunto von der Leyen ribadendo che le garanzie di sicurezza devono essere “molto robuste”.

A chi le chiedeva quanto tempo ci vorrÃ  all’Europa per difendersi da sola, von der Leyen ha risposto: “E’ un’ottima domanda. Non abbiamo il lusso del tempo”. (ANSA)

Articoli correlati

Trump e Zelensky

Trump: ‘in Ucraina la gente vuole accordo di pace, Zelensky no’

Zelernsky

Zelensky: ‘per tenere le elezioni serve un cessate il fuoco’

Volodymyr Zelensky

Accordo pace, Zelensky: referendum sui territori, sarÃ  il popolo a decidere

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *