Ucraina, Von der Leyen: ‘solo Zelensky puÃ² decidere sui territori’

Per l’Ucraina serve una “pace giusta e duratura” con garanzie di sicurezza concrete: “questo accordo di pace dovrebbe essere cosÃ¬ solido da non seminare subito i germi del prossimo conflitto”

Lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in un’intervista a Politico, sottolineando che sui territori dell’Ucraina possono decidere solo il presidente Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino, ha aggiunto von der Leyen ribadendo che le garanzie di sicurezza devono essere “molto robuste”.

A chi le chiedeva quanto tempo ci vorrÃ all’Europa per difendersi da sola, von der Leyen ha risposto: “E’ un’ottima domanda. Non abbiamo il lusso del tempo”. (ANSA)